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В Польше предрекли серьезные протесты из-за резкого падения доходов населения

Myśl Polska: в Польше из-за падения доходов грядет кризис и серьезные протесты

Фото: Marcin Stepien / Reuters

В Польше назревает волна социальных протестов из-за серьезнейших проблем в экономике. Об этом пишет в статье для Myśl Polska обозреватель Лукаш Ястржембский.

По мнению автора, в стране подходит к концу уверенность в том, что власти осознают, что делают. У населения все больше растет страх дороговизны и нищеты. У многих поляков из-за резкого падения доходов на фоне коронавируса и без того ухудшился уровень жизни. Теперь же власти оправдываются последствиями спецоперации, которую Россия проводит на Украине, однако все оправдания тщетны.

«Сейчас поляков все труднее убедить, что виноват [президент России Владимир] Путин, [бывший американский лидер Дональд] Трамп или Папа Римский», — пишет обозреватель.

Поляки начинают говорить о том, что власти страны потеряли всякую связь с реальностью и не оценивают последствия своих решений. Население раздражает не только тот факт, что Польша стала транзитной страной для вооружения, поставляемого странами НАТО Украине, но и то, что государство приняло миллионы украинских беженцев. Дополнительная нагрузка возникнет из-за «странного» желания властей отказаться от российского газа и нефти.

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Варвара Кошечкина
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