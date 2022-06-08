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Новый способ индексации тарифов за ремонт назвали нонсенсом

В Союзе жилищных организаций назвали нонсенсом автоиндексацию тарифов за ремонт

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Автоматическая индексация тарифов за ремонт станет причиной увеличения объема незавершенного ремонта и количества аварийного жилья в России. Так считает председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, его слова передает «Национальная служба новостей».

«Когда граждане будут отлучены от обязанности содержать свое жилье и заботиться о состоянии общего имущества, за них это как бы будет делать государство. А оно эту функцию будет выполнять, просто повышая тарифы. Некачественное содержание и плохая обратная связь с населением в этих домах приведут к тому, что будут требоваться все большие объемы финансирования», — заявил Крохин. Он назвал новый способ индексации нонсенсом, который нельзя поддерживать.

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Эксперт добавил, что автоиндексация нарушит принцип неприкосновенности частной собственности, так как власти получат полномочия по определению состава услуг и качества содержания. Председатель союза заявил, что такие решения должны принимать жильцы домов, ведь построенные в разное время здания следует обслуживать с учетом их особенностей.

Ранее в июне Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила индексировать тарифы за содержание и ремонт зданий без согласования с гражданами. Если в контракте с управляющей компанией будет указано такое условие, организовывать собрание собственников не придется. Инициативу призвана поддержать сферу ЖКХ в текущей экономической ситуации.

Александра Качан
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