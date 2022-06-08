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Россияне рекордно избавились от валюты

ЦБ: в первом квартале 2022-го россияне продали валюты на 345 млрд руб. больше, чем купили

Фото: Unsplash

Россияне избавились от рекордных объемов иностранной валюты в первом квартале 2022 года — физические лица продали валюты на 345 миллиардов рублей больше, чем купили. Это значительно выше, чем в предыдущие несколько лет, свидетельствуют данные Центрального банка (ЦБ) России, опубликованные в ежеквартальном обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Тенденция продавать валюту чаще, чем ее покупать, появилась после того, как Банк России увеличил комиссии при покупке валюты. При помощи такой меры ЦБ рассчитывал стабилизировать ситуацию на валютном рынке на фоне резких скачков курса доллара и евро к рублю. В результате доля иностранной валюты на брокерских счетах снизилась до минимума за последние шесть кварталов.

Ранее в майском обзоре финансовой стабильности регулятор уже отметил резкий спад спроса на валюту среди россиян за первые шесть месяцев 2022 года. ЦБ зафиксировал резкий отток средств с валютных вкладов населения на «начальной стадии шока» — после заявления о признании ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции на Украине. Тогда, с конца февраля до начала марта, россияне сняли 16,4 миллиарда долларов.

Из-за оттока иностранного капитала и ослабления рубля регулятор ввел ограничения на покупку наличной валюты. По мере стабилизации на рынке меры были ослаблены, и с 11 апреля россияне снова стали покупать валюту чаще, чем продавать ее. Тем не менее ЦБ не зафиксировал крупных нетто-покупок валюты.

Начиная с 20 мая российские банки могут без ограничений продавать россиянам наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро, которая поступила в кассы после 9 апреля. Оставшиеся меры ЦБ планирует сохранять до сентября.

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Платон Щукин
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