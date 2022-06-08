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Убивший студентку якобы из-за плохой уборки россиянин раскрыл истинный мотив

Волгоградец придумал, что убил студентку из-за плохой уборки, чтобы скрыть изнасилование

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Житель Волгограда раскрыл истинный мотив убийства 18-летней студентки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ранее он сказал следователям, что задушил девушку, за деньги помогавшую ему по хозяйству, из-за недовольства ее плохой уборкой. Позже сотрудники СКР выяснили, что эту версию злоумышленник придумал, чтобы скрыть факт еще одного особо тяжкого преступления — изнасилования. Он рассчитывал, что правоохранители не найдут тело потерпевшей и не узнают о том, что перед смертью он над ней надругался.

Об исчезновении россиянки стало известно 31 мая. Ее родители сообщили полицейским, что их дочь перестала выходить на связь. Следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Позже злоумышленника задержали; выяснилось, что днем 27 мая студентка пришла к нему в частный дом на Луговой улице, после чего он убил ее.

Мужчина рассказал, что на следующий день завернул тело жертвы в ковер, отнес к мосту на окраине города и выбросил в реку, однако там водолазы его не нашли. Позже погибшую обнаружили в лесополосе.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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