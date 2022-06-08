Конгресс США решил расширить разведку на Украине

Комитет по вооруженным силам Конгресса США решил расширить разведку на Украине

Комитет по вооруженным силам Конгресса США решил расширить использование спутников частных американских компаний для ведения военно-космической разведки на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Комитет призвал Национальное управление военно-космической разведки (NRO) расширить и ускорить пилотную программу для получения изображений со спутников наблюдения за Землей.

С помощью более широкого использования SAR-спутников у США появится возможность предоставлять Киеву и союзникам по НАТО актуальные снимки территории Украины и действий российских войск в режиме реального времени, добавили конгрессмены.

Для передачи данных государственной разведки США Киеву и союзникам требуется время для их рассекречивания, однако снимки частных компаний могут передаваться незамедлительно.

Решение последовало несмотря на уже широкое использование данных спутников частных американских компаний, среди которых Maxar Technologies, Planet и BlackSky. Также рассматривается вопрос о вовлечении в операции NRO еще не менее пяти компаний.

Ранее New York Times узнала, что Украина умалчивает о реальной ситуации на фронте и не предоставляет США достоверную информацию, чтобы не лишиться поставок оружия. По информации газеты, украинская сторона делится только своими стратегическими целями, а не подробными оперативными планами.