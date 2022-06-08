Турция объяснила нежелание пускать Финляндию и Швецию в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу связал вето на расширение НАТО с позицией по терроризму

Вето Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО связано с позицией по проблеме терроризма, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит РИА Новости.

«Единственная причина — их позиция по террористическим угрозам. Другой причины нет», — заявил он, объяснив нежелание пускать Финляндию и Швецию в альянс.

Ранее стало известно, что Турция выдвинула Швеции и Финляндии десять условий, которые необходимо выполнить ради членства в НАТО. В частности, им предложено поддержать Анкару в борьбе с признанной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также их филиалами.

Как, в свою очередь, объяснил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Анкара не может позитивно относиться к заявкам на вступление в НАТО, поданным странами, не желающими занять четкую позицию в борьбе с террористическими организациями. По его мнению, это может стать угрозой для будущего альянса.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.