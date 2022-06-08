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В Испании заявили о полной зависимости Евросоюза от США

Rebelión: Евросоюз рискует оказаться под полным контролем Вашингтона

Фото: Shutterstock

Разжигание кризиса на Украине чревато для Евросоюза потерей собственной автономии в сфере безопасности и полной зависимостью от США. Об этом пишет испанское издание Rebelión.

Автор отмечает, что долгое время энергоносители из России являлись неотъемлемым атрибутом жизни европейцев. Отказ от них повлечет за собой такие последствия, что Европе придется еще около 10 лет бороться с кризисными явлениями, включая инфляцию.

Аналитики полагают, что ЕС пришлось занять слишком печальное место в противостоянии России и Украины. Европейцы выполнили ряд требований Вашингтона, введя экономическую и финансовую блокаду с целью сделать РФ болей слабой. Но результатов это не дало.

Между тем Европа с каждым днем страдает все больше, а внутри ЕС назревают новые разногласия. По мнению китайского эксперта Сунь Кэцинь, при ведении политики, когда Европа устанавливает санкции и помогает Украине, европейцы делают себе «еще больнее».

Эскалация на Украине может обернуться для Европы потерей автономии в области безопасности и еще большей зависимостью «от покровительства США». Вашингтон пытается оказывать давление на европейские страны и требует, чтобы они не соглашались на российские условия. А приобретение дорогого американского сжиженного газа не только усилит зависимость Европы от Америки, но и ударит по рядовым потребителям и ряду европейских компаний, продукция которых потеряет конкурентоспособность.

Отмечается, что уже сегодня дефицит энергоносителей стал причиной подорожания многих товаров в Испании, Франции, Италии и Австрии.

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Варвара Кошечкина
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