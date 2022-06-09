«АвтоВАЗ» не смог возобновить все производство

«АвтоВАЗ» перенес полное возобновление сборки автомобилей на неделю

Из-за отсутствия комплектующих «АвтоВАЗ» с 14 по 17 июня не смог возобновить работу и продлил простой в подразделениях, занятых на производстве семейств на платформе Niva и В0. На этот период сотрудникам предусмотрена компенсация в размере двух третей от заработной платы. Такая информация была размещена на странице первичной профсоюзной организации предприятия во «ВКонтакте», но к настоящему моменту запись удалена. Тем не менее председатель профсоюза Сергей Зайцев в комментарии «Интерфаксу» подтвердил сведения и пояснил, что раз понедельник, 13 июня, выходной, то можно говорить о переносе полного возобновления производства на неделю.

Всего на «АвтоВАЗе» три линии сборки. На В0 выпускались Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero, на Niva — автомобили соответствующего семейства, а на СКП Kalina — Lada Granta. Накануне стало известно, что на заводе возобновилось производство Granta, однако теперь она выпускается в упрощенной комплектации.

Автомобиль утратил подушку безопасности, АБС, тревожную кнопку ЭРА-ГЛОНАСС, также теперь у него пониженный экологический класс. В более дорогой комплектации удалось сохранить гидроусилитель руля и электроподъемники. У обеих комплектаций рулевое колесо заменили на старое от Lada Kalina.

«АвтоВАЗ» отправил сотрудников в плановый корпоративный отпуск 4 апреля. Спустя три недели производство возобновили, но только на пять дней. С тех пор компания неизменно продлевает простой. Сроки возможного полноценного производства неизвестны, для этого необходим запас иностранных комплектующих, поставки которых не ведутся.