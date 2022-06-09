Российские рабочие взорвали медведя и попали на видео

В Якутии рабочие взорвали часто приходящего на территорию вахтового поселка медведя

В Якутии рабочие взорвали часто приходящего на территорию вахтового поселка медведя. Происходящее россияне снимали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что рабочие оставили для животного кастрюлю с едой, в которой на самом деле спрятана взрывчатка. Как только хищник оказывается возле приманки, рабочие активизируют взрывчатое вещество. После этого съемка прерывается.

После распространения видео в соцсетях в Минэкологии Якутии заявили, что в действиях вахтовиков усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом б, части 1, статьи 258 УК России («Применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей»).

Региональное МВД уже организовало проверку.

Ранее сообщалось, что в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туши медведя трихинеллеза — смертоносного паразита, который опасен для животных и людей.