Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские рабочие взорвали медведя и попали на видео

В Якутии рабочие взорвали часто приходящего на территорию вахтового поселка медведя

В Якутии рабочие взорвали часто приходящего на территорию вахтового поселка медведя. Происходящее россияне снимали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что рабочие оставили для животного кастрюлю с едой, в которой на самом деле спрятана взрывчатка. Как только хищник оказывается возле приманки, рабочие активизируют взрывчатое вещество. После этого съемка прерывается.

После распространения видео в соцсетях в Минэкологии Якутии заявили, что в действиях вахтовиков усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом б, части 1, статьи 258 УК России («Применение взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей»).

Региональное МВД уже организовало проверку.

Ранее сообщалось, что в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туши медведя трихинеллеза — смертоносного паразита, который опасен для животных и людей.

Время роста
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине
Польша помогла Украине на два миллиарда долларов
В популярной программе для Windows нашли вирус
Молодая гиена пыталась похитить добычу у леопарда и сама попала льву в зубы
ДНР заявила о боях за Славянск
Диетолог назвала улучшающие цвет лица продукты
Российские рабочие взорвали медведя и попали на видео
Названа доля фальсификата среди недорогих российских сыров
На мотогонке на острове Мэн перепутали жертв аварии
Решетова показала внешность до пластических операций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.