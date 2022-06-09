Бритни Спирс сыграет скромную свадьбу со своим возлюбленным

Бритни Спирс сыграет с Сэмом Асгари скромную свадьбу без родителей

Американская певица Бритни Спирс выходит замуж за своего возлюбленного актера Сэма Асгари. Об этом сообщает The Sun.

Возлюбленные планируют отпраздновать скромную свадьбу в кругу друзей. По информации издания, торжество пройдет в интимной обстановке в четверг, 9 июня. Список гостей будет включать около 100 человек, передает источник, близкий к семье Спирс. Из родных Бритни на свадьбу приглашен только старший брат певицы, Брайан. Родители и сестра Спирс в списках не числятся.

Кто поведет невесту к алтарю, пока неясно. Остальные детали мероприятия все еще обсуждаются.

Спирс и Асгари познакомились в 2016 году во время совместной работы над клипом Slumber Party. О помолвке возлюбленные объявили в сентябре 2021 года.

Ранее жених Бритни Спирс рассказал о своих переживаниях после выкидыша у певицы.