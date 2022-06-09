Тинькофф банк ввел комиссию на валютные счета

Тинькофф банк объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов

Тинькофф банк объявил о введении с 23 июня комиссии на валютные счета клиентов. Об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

Отмечается, что новая мера коснется держателей карточных счетов в иностранной валюте: долларах, евро, фунтах и швейцарских франках — при условии, что на них хранится больше тысячи долларов или эквивалент этой суммы.

Размер комиссии составит один процент в месяц на текущий остаток. Средства будут списываться ежедневно.

Банк объясняет введение комиссии «ненадежностью зарубежных партнеров при работе с валютой для России» и стремлением к уменьшению собственной валютной позиции.

С 23 июня клиенты банка смогут открывать накопительные счета в иностранных валютах. Существующие счета будут закрыты с перечислением хранящихся на них средств на карточные счета в этих же валютах. Кроме того, кредитная организация отменяет комиссию за SWIFT-переводы в другие банки до 30 июня.

В конце мая Тинькофф банк повысил комиссию за SWIFT-переводы, а также приостановил переводы в евро. Такая мера объяснялась увеличением сроков обработки операций иностранными банками-контрагентами.

Ранее руководство Центробанка допустило введение в России отрицательных ставок по валютным депозитам. При этом отмечалось, что это потребует внесения изменений в законодательство, поскольку действующие нормы не позволяют вводить отрицательные ставки. Стремление банков вызвано невостребованностью в нынешних условиях валютных кредитов и необходимостью хранить средства в иностранной валюте на корсчетах в зарубежных банках, по которым зачастую установлены отрицательные ставки.