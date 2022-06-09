Стало известно о планах Twitter предоставить Маску данные о фейковых аккаунтах

WP сообщила, что Twitter планирует предоставить Илону Маску данные о фейковых аккаунтах

Совет директоров Twitter планирует пойти на уступки американскому предпринимателю Илону Маску и предоставить ему данные о фейковых аккаунтах. Об этом стало известно газете The Washington Post.

В частности, компания предоставит бизнесмену информацию обо всех публикациях, ежедневный объем которых превышает 500 миллионов твитов. Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, доступ к данным может быть предоставлен уже на этой неделе.

В то же время WP отмечает, что руководство Twitter скептически относится к данному запросу, поскольку эти данные на протяжении многих лет доступны примерно двум десяткам компаний, которые платят за возможность анализировать данные и находить закономерности. По их мнению, Маск использует свой запрос как предлог отказаться от сделки или снизить ее стоимость.

Запрос миллиардера может быть удовлетворен на фоне тупиковой ситуации, длящейся на протяжении нескольких недель. Ранее Маск обвинил компанию Twitter, которую он планировал купить, в том, что она мешает ему получить информацию о фальшивых аккаунтах на платформе. Он также пригрозил отказаться от приобретения акций. По мнению миллиардера, это является препятствованием реализации права на получение информации по условиям сделки.