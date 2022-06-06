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Илон Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter

Юрист Илона Маска сообщил о его праве не завершать сделку по покупке Twitter

Фото: Patrick Fallon / Unsplash

Американский предприниматель Илон Маск, намеревающийся купить соцсеть Twitter, обвинил компанию в том, что она мешает ему получить информацию о фальшивых аккаунтах на платформе, а также пригрозил отказаться от приобретения акций, следует из письма юриста Маска, направленного Twitter.

«Основываясь на действиях Twitter, предпринятых к настоящему моменту, а в особенности на последнем письме компании, господин Маск полагает, что компания активно мешает и препятствует реализации его права на получение информации по условиям сделки (и сопротивляется выполнению соответствующих собственных обязательств). Это ясное существенное нарушение обязательств, принятых ею по условиям соглашения, и господин Маск оставляет за собой все вытекающие из этого права, включая право не завершать сделки и отменить соглашение о слиянии (Twitter с компанией Маска — прим. "Ленты.ру")», — сообщается в письме.

TWTR Котировки акций от TradingView

В середине мая Маск заявил о временной приостановке сделки и сообщил, что не готов завершать ее, пока компания не докажет, что доля фейковых аккаунтов на платформе не превышает пяти процентов. Сотрудники Twitter при этом утверждали, что сделка продвигается по плану, а о ее приостановке говорить нельзя.

О соглашении, в соответствии с которым Twitter будет приобретена компанией в 100-процентной собственности Маска, стало известно в конце апреля. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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