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Приостановку покупки Twitter Илоном Маском опровергли

Сотрудники Twitter опровергли информацию о приостановке покупки компании Илоном Маском
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Patrick Fallon / Reuters

Сотрудники Twitter опровергли информацию о приостановке покупки компании бизнесменом Илоном Маском. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сделка продвигается по плану. Главный юрист и глава отдела политики Twitter Виджая Гадде заявила работникам на общем собрании, что «нет такого понятия, как простановка сделки».

По словам сотрудников Twitter, компания не будет пересматривать согласованную цену в 54,2 доллара за акцию.

Ранее Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter для выявления процента фальшивых учетных записей. Предприниматель пояснил, что его команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter в соцсети, чтобы определить среди них фейковые. По словам Маска, в отчете компании, опубликованном 2 мая, спам-аккаунты составляют менее 5 процентов пользователей.

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Марина Совина
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