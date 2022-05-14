Илон Маск назвал причину приостановки покупки Twitter

Илон Маск приостановил покупку Twitter, чтобы выявить процент фальшивых учетных записей

Бизнесмен Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter для выявления процента фальшивых учетных записей. Соответствующее сообщение появилось в его Twitter-аккаунте.

Предприниматель пояснил, что его команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter в соцсети, чтобы определить среди них фейковые. По словам Маска, в отчете компании, опубликованном 2 мая, спам-аккаунты составляют менее 5 процентов пользователей.

По словам предпринимателя, первые тысяча подписчиков официального аккаунта соцсети не попадут в случайную выборку для проверки, затем будет выбран каждый десятый.

Ранее стало известно, что акции Twitter подешевели почти на 13 процентов с того момента, как Илон Маск договорился о покупке компании. По состоянию на 25 апреля, когда стороны объявили о соглашении, акции Twitter торговались на уровне 54,2 доллара. Таким образом, рыночная капитализация компании достигала 44 миллиардов долларов. К завершению торгов 12 мая бумаги подешевели до 45,08 доллара, стоимость компании упала на 9 миллиардов.