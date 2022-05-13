Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Из-за сделки с Маском Twitter подешевел на 9 миллиардов долларов

Капитализация Twitter упала на 9 миллиардов долларов после объявления о сделке с Маском

Фото: Joe Skipper / Reuters

Акции Twitter подешевели почти на 13 процентов с того момента, как Илон Маск договорился о покупке компании. Об этом свидетельствуют данные биржи NYSE. Инвесторы беспокоятся, что сделка сорвется.

По состоянию на 25 апреля, когда стороны объявили о соглашении, акции Twitter торговались на уровне 54,2 доллара. Таким образом, рыночная капитализация компании достигала 44 миллиардов долларов. К завершению торгов 12 мая бумаги подешевели до 45,08 доллара, стоимость компании упала на 9 миллиардов.

Федеральная торговая комиссия и антимонопольное законодательство изучают обстоятельства сделки. Процесс одобрения покупки Twitter займет несколько месяцев, поэтому у Илона Маска есть время передумать. В таком случае акции социальной сети будут стоить всего 20 долларов — прогнозирует аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс.

В пятницу, 13 мая, опасения инвесторов начали подтверждаться — Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке соцсети Twitter. Сообщение об этом появилось в его Twitter-аккаунте в пятницу, 13 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду
В Совфеде назвали мерзавцами голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге
Родившаяся с двумя матками и влагалищами женщина рассказала о своей жизни
Россиянам предложили автобусные туры на Черное море за 15 тысяч рублей
Илон Маск раскритиковал американцев за лень
Кадыров рассказал о подарке от Чимаева
В МВД раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за Верхней Салдой Лиса
Производитель бумаги SvetoCopy ушел из России
Россиянам назвали опасность модных диет и детокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.