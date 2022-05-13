Из-за сделки с Маском Twitter подешевел на 9 миллиардов долларов

Капитализация Twitter упала на 9 миллиардов долларов после объявления о сделке с Маском

Акции Twitter подешевели почти на 13 процентов с того момента, как Илон Маск договорился о покупке компании. Об этом свидетельствуют данные биржи NYSE. Инвесторы беспокоятся, что сделка сорвется.

По состоянию на 25 апреля, когда стороны объявили о соглашении, акции Twitter торговались на уровне 54,2 доллара. Таким образом, рыночная капитализация компании достигала 44 миллиардов долларов. К завершению торгов 12 мая бумаги подешевели до 45,08 доллара, стоимость компании упала на 9 миллиардов.

Федеральная торговая комиссия и антимонопольное законодательство изучают обстоятельства сделки. Процесс одобрения покупки Twitter займет несколько месяцев, поэтому у Илона Маска есть время передумать. В таком случае акции социальной сети будут стоить всего 20 долларов — прогнозирует аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс.

В пятницу, 13 мая, опасения инвесторов начали подтверждаться — Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке соцсети Twitter. Сообщение об этом появилось в его Twitter-аккаунте в пятницу, 13 мая.

