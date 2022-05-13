Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter для проверки данных о спаме

Бизнесмен Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке соцсети Twitter. Сообщение об этом появилось в его Twitter-аккаунте в пятницу, 13 мая.

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании деталей, подтверждающих данные о том, что фейковые и спам-аккаунты действительно представляют менее 5 процентов пользователей [соцсети]», — говорится в публикации предпринимателя. Другие подробности он не сообщил.

Ранее Маск подтвердил намерение разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter после завершения ее покупки. Он также высказался о возможной кандидатуре Трампа на следующих президентских выборах в США.

Перед этим Маск предупредил о переменах в работе Twitter после приобретения им компании. Бизнесмен заверил, что стандарты работы и требования к сотрудникам будут повышены.

О покупке социальной сети Маском стало известно 25 апреля. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов