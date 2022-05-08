Илон Макс предупредил о переменах в работе Twitter

Илон Маск предупредил о повышении требований к сотрудникам Twitter

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил, что после приобретения им компании Twitter стандарты работы и требования к сотрудникам будут повышены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост Маска в соцсети.

«Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но куда ниже, чем я требую от себя», — заверил бизнесмен.

При этом миллиардер не уточнил, какие именно изменения ждут сотрудников.

Ранее сообщалось, что Маск планирует к 2028 году увеличить годовой доход Twitter в пять раз — до 26,4 миллиарда долларов, а число пользователей соцсети — до 931 миллиона.

25 апреля стало известно, что предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Банк Morgan Stanley согласился предоставить ему маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. Также Маск планировал заплатить 21 миллиард долларов личных средств.

При этом крупнейшие частные инвестиционные группы отказались давать деньги миллиардеру на выкуп социальной сети.

