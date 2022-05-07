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Илон Маск поделился планами на Twitter

Илон Маск планирует увеличить годовой доход Twitter до 26,4 млрд долларов к 2028 году
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился планами на компанию Twitter, которую приобрел недавно. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на презентацию миллиардера для инвесторов.

Согласно информации, Маск планирует увеличить годовой доход Twitter до 26,4 миллиарда долларов к 2028 году. В 2021 году доход компании составил 5 миллиардов долларов. Предприниматель хочет увеличить показатель более чем в пять раз. Также сообщается, что Маск намерен сократить зависимость доходов Twitter от рекламы. Кроме того, он считает, что число пользователей соцсети достигнет отметки в 931 миллион к 2028 году.

Ранее стало известно, что Twitter может стать частично платным. «Возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей», — уточнил Маск. При этом предприниматель пообещал, что для обычных пользователей Twitter всегда будет бесплатным.

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Марина Совина
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