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Илон Маск захотел сделать Twitter частично платным

Илон Маск: Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей

Фото: Pixabay

Twitter может стать частично платным. Об этом заявил миллиардер Илон Маск, купивший эту соцсеть.

«Возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей», — уточнил он. При этом Маск пообещал, что для обычных пользователей Twitter всегда будет бесплатным.

Ранее Маск задумался о снижении заработной платы для сотрудников, занимающих руководящие должности в компании. До этого он говорил, что планирует избавиться от вознаграждения для членов совета директоров Twitter, что позволит сэкономить около трех миллионов долларов.

25 апреля стало известно, что предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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