Маск захотел урезать зарплаты сотрудникам Twitter

Илон Маск задумался о снижении зарплаты топ-менеджерам Twitter

Глава Tesla Илон Маск, купивший Twitter, задумался о снижении заработной платы для сотрудников, занимающих руководящие должности в компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Он донес до банков, согласившихся профинансировать приобретение им Twitter, что хочет урезать зарплаты топ-менеджеров соцсети. Источник издания утверждает, что Маск также нашел нового претендента на пост генерального директора Twitter. Однако подробностей о кандидатуре нет.

Маск ранее говорил, что планирует избавиться от вознаграждения для членов совета директоров Twitter, что позволит сэкономить около трех миллионов долларов. Кроме того, бизнесмен планирует создать дополнительные способы для монетизации некоторых сообщений в Twitter.

25 апреля стало известно, что предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Банк Morgan Stanley согласился предоставить ему маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. Также Маск планировал заплатить 21 миллиард долларов личных средств. При этом крупнейшие частные инвестиционные группы отказались давать деньги миллиардеру на выкуп социальной сети.