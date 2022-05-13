Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Илон Маск подтвердил намерение разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Илон Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт экс-президента Трампа в Twitter
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Joe Skipper / Reuters

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter после завершения ее покупки. Об этом он написал на своей странице.

Помимо этого, Маск отметил, что не считает Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах и назвал кандидатуру бывшего американского лидера «разобщающей». Отмечается, что Трамп еще не делал официального заявления о намерении баллотироваться в 2024 году.

Ранее американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заподозрила Маска в том, что тот скрывал информацию о покупке акций компании ради того, чтобы те не росли в цене, что позволило бы ему продолжать выгодно скупать их по более дешевой цене. В статье The Wall Street Journal сказано, что данные о том, что Маск приобрел порядка девяти процентов акций Twitter, появились 4 апреля, что является гораздо более поздней датой, когда он должен был раскрыть эту финансовую информацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Законопроект о выделении США рекордной помощи Украине заблокировали
Илон Маск подтвердил намерение разблокировать аккаунт Трампа в Twitter
Иностранные наемники пожаловались на службу на Украине
Найден недорогой и эффективный способ спасения планеты
Российские автодилеры столкнулись с нехваткой моторных масел
В Египте рассказали о планах России при снижении поставок газа в Европу
Врач-диетолог объяснила необходимость пить кофе только после еды
Схема мошенничества со сбором денег на лечение раскрыта в Москве
Аналитик объяснил резкое падение курса евро
Психиатр предупредил о нарушениях в мозге после коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.