Илон Маск подтвердил намерение разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Илон Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт экс-президента Трампа в Twitter

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter после завершения ее покупки. Об этом он написал на своей странице.

Помимо этого, Маск отметил, что не считает Трампа оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах и назвал кандидатуру бывшего американского лидера «разобщающей». Отмечается, что Трамп еще не делал официального заявления о намерении баллотироваться в 2024 году.

Ранее американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заподозрила Маска в том, что тот скрывал информацию о покупке акций компании ради того, чтобы те не росли в цене, что позволило бы ему продолжать выгодно скупать их по более дешевой цене. В статье The Wall Street Journal сказано, что данные о том, что Маск приобрел порядка девяти процентов акций Twitter, появились 4 апреля, что является гораздо более поздней датой, когда он должен был раскрыть эту финансовую информацию.

