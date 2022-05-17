Илон Маск не купит Twitter, пока соцсеть не докажет, что в ней менее 5% фейковых аккаунтов

Американский предприниматель и основатель Tesla Илон Маск назвал условие покупки Twitter. По его словам, сделка не будет завершена, пока соцсеть не докажет, что доля фейковых аккаунтов в ней не превышает пяти процентов. Об этом рассказал сам Маск, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что глава Twitter ранее отказался предоставлять доказательства. Маск подчеркнул, что пока этого не произойдет, сделка не сможет сдвинуться с мертвой точки. Предприниматель настаивает, что сейчас пятая часть аккаунтов в соцсети — поддельные.

Ранее Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter для выявления процента фальшивых учетных записей. Бизнесмен пояснил, что его команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter в соцсети, чтобы определить среди них фейковые аккаунты. По его словам, в отчете компании, опубликованном 2 мая, спам-аккаунты составляют менее 5 процентов пользователей. В ответ юристы Twitter обвинили его в нарушении соглашения о неразглашении.

О покупке социальной сети Маском стало известно 25 апреля. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов. Но позднее была приостановлена для выявления доли фальшивых учетных записей.