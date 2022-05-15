Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Twitter обвинил Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении

Илон Маск заявил, что компания Twitter обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении

Фото: Roberto Casimiro/ Globallookpress.com

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что компания Twitter обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении из-за его инициативы проверить на подлинность 100 случайных аккаунтов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Представитель Twitter только что мне позвонил, чтобы обвинить меня в нарушении их соглашения о неразглашении из-за проверки 100 аккаунтов на ботов! Это действительно произошло», — заявил предприниматель.

Ранее Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter для выявления процента фальшивых учетных записей. Бизнесмен пояснил, что его команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter в соцсети, чтобы определить среди них фейковые. По его словам, в отчете компании, опубликованном 2 мая, спам-аккаунты составляют менее 5 процентов пользователей.

О покупке социальной сети Маском стало известно 25 апреля. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина одержала победу на «Евровидении-2022»
Страны G7 решили увеличить инвестиции в проекты СПГ
Раскрыты последствия отказа от российского газа
Худрук московского театра вспомнил о наказаниях за подглядывание в годы СССР
Российские военные получат новые машины химической разведки
Twitter обвинил Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении
Открывший стрельбу в американском супермаркете мужчина вел прямую трансляцию
Врач развеял миф о безвредности вейпов
Байден решил сократить дефицит бюджета США
Страны G7 сделали заявление об экспорте украинского зерна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.