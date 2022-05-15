Twitter обвинил Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении

Илон Маск заявил, что компания Twitter обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что компания Twitter обвинила его в нарушении соглашения о неразглашении из-за его инициативы проверить на подлинность 100 случайных аккаунтов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Представитель Twitter только что мне позвонил, чтобы обвинить меня в нарушении их соглашения о неразглашении из-за проверки 100 аккаунтов на ботов! Это действительно произошло», — заявил предприниматель.

Ранее Илон Маск заявил о временной приостановке сделки по покупке социальной сети Twitter для выявления процента фальшивых учетных записей. Бизнесмен пояснил, что его команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter в соцсети, чтобы определить среди них фейковые. По его словам, в отчете компании, опубликованном 2 мая, спам-аккаунты составляют менее 5 процентов пользователей.

О покупке социальной сети Маском стало известно 25 апреля. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов.

