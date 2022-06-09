Европа отказалась реагировать на рекордную инфляцию

ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0% при рекордной инфляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил оставить базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, отказавшись реагировать на рекордную инфляцию в странах Европы. К такому решению регулятор пришел после заседания совета 9 июня, итоги которого опубликованы в отчете на сайте ЕЦБ.

Процентные ставки по депозитам также останутся без изменений, на уровне минус 0,5 процента. В настоящее время, когда Европа столкнулась со стремительно разогнавшейся инфляцией, ЕЦБ планирует поднимать ключевую ставку по мере дальнейшего роста цен. Представители регулятора отметили возможное повышение на 0,25 процентного пункта в июле. При этом, если среднесрочный прогноз инфляции сохранится или ухудшится, на следующем заседании, которое состоится в сентябре, Центробанк, вероятно, прибегнет к очередному повышению.

По данным ЕЦБ, в 2022 году в ЕС ожидается инфляция на уровне 6,8 процента, в 2023 году — 3,5 процента, и в 2024 году — 2,1 процента. Одной из причин резкого ухудшения экономической ситуации в Европе регулятор называет конфликт на Украине. 31 мая европейское статистическое ведомство заявило о рекордном годовом росте цен в еврозоне — в апреле показатель достигал 7,4 процента, а в мае взлетел до 8,1 процента.