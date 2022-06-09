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Сводный отряд астраханской Росгвардии вернулся из зоны спецоперации на Украине

94 бойца и командира астраханской Росгвардии вернулись из зоны спецоперации на Украине

Фото: «Росгвардия»

В Астраханском Кремле прошла торжественная встреча сводного отряда СОБР и ОМОН Росгвардии региона, вернувшегося из зоны cпециальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

94 бойца и командира встречал губернатор области Игорь Бабушкин. Полковник полиции Павел Антонов, возглавлявший сводный отряд, доложил, что в ходе специальной военной операции сотрудники СОБР и ОМОН осуществляли разминирование гражданских объектов, розыск и обнаружение схронов с оружием и боеприпасами, сопровождали гуманитарные грузы, оказывали помощь мирным гражданам и сопровождали раненых в медицинские учреждения.

За личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности России 11 сотрудников спецподразделений награждены государственными наградами: медалями «За отвагу» и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, пять сотрудников награждены медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью». Награды вручили Игорь Бабушкин и генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов, начальник Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии.

ОМОН Управления Росгвардии по Астраханской области выполнял задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, участвовал в восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях. Подразделениями ОМОН «Сапсан — Юг» из незаконного оборота было изъято 112 единиц стрелкового оружия, более 30 000 боеприпасов, обезврежено 75 артиллерийских снарядов и более 200 мин, уничтожено свыше 15 кг наркотических веществ, а также 1200 бутылок с зажигательной смесью, которые планировались к применению в отношении транспорта и мест проживания мирных жителей.

Бойцы СОБР «Каспий» выполняли задачи, связанные с противодействием диверсионным группам, обнаружением схронов и изъятием оружия и боеприпасов, а также обнаружением и задержанием лиц подозреваемых в совершении преступлений против мирных граждан.

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Игорь Надеждин
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