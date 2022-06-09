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В НАТО испугались попадания передовых технологий в руки российских военных

В НАТО опасаются попадания передовых технологий к ВС России из-за поставок Украине

Фото: Agencja Wyborcza / Agnieszka Sadowska / Reuters

В НАТО боятся, что российские Вооруженные силы могут получить секретные военные технологи в связи с поставками Украине передовых образцов вооружений. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются запасы вооружений советских времен, и власти требуют у НАТО все больше современных вооружений. По словам представителя британского посольства в США, если оружие, включающее компоненты самонаведения и алгоритмы шифрования, попадет в руки российских военных, это позволит им понять, как оно устроено и помочь, таким образом, защититься этого оружия.

Тот факт, что трофейное вооружение переходит из рук в руки, заставляет тщательно взвешивать риски захвата технологий при передаче их Украине, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что военные Луганской народной республики стали применять трофейное американское оружие против ВСУ. В частности, они используют одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5. Также в ЛНР отмечали, что США поставляют Киеву технику «с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены».

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Алина Гончарова
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