Туристов предупредили о гуляющем по красноярскому нацпарку медведе

Сотрудники нацпарка «Красноярские Столбы» сообщили о гуляющем по территории медведе

В национальном парке «Красноярские Столбы» заметили гуляющего по территории медведя. Об этом туристов предупредили сотрудники заповедника, передает «Интерфакс» в четверг, 9 июня.

«В настоящий момент в Такмаковском скальном районе в светлое время суток неоднократно отмечен выход медведя. Сегодня сотрудники фанпарка "Бобровый лог" видели его в непосредственной близости от канатно-кресельной дороги», — рассказали в нацпарке.

Там добавили, что сотрудники также неоднократно обнаруживали следы животного на Каштаковской тропе. В связи с этим посетителей призвали соблюдать осторожность или полностью отказаться от прогулок в скальном районе в ближайшее время.

Большая часть территории «Красноярских Столбов» была закрыта с 29 апреля в связи с «месячником тишины». В это время животные и птицы, обитающие в нацпарке, могли спокойно выйти из спячки или начать готовиться к размножению. С 1 июня для посетителей открыли четыре наиболее популярных туристических маршрута.