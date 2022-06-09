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В Молдавии задержали блогера за оправдание российской спецоперации на Украине

В Молдавии блогера задержали по делу о пропаганде войны и разжигании ненависти

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Молдавии задержали блогера по делу о пропаганде войны и разжигании ненависти. Ему вменяют оправдание специальной военной операции, которую Россия начала на территории Украины 24 февраля. Об этом сообщает Point.md.

По данным следствия, подозреваемый во время объявленного в Молдавии чрезвычайного положения «систематически публиковал и распространял пропагандистские элементы, оправдывающие военную агрессию в Украине». У задержанного провели обыски. Он доставлен на допрос в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

В прокуратуре намерены установить полный круг лиц, распространяющих «тенденциозные и выдуманные сведения, характеризуемые как разжигание войны, с целью создания среди населения Молдовы эмоционального климата, благоприятного для вооруженного конфликта».

Как пишет Point.md, задержанный — редактор портала gagauznews.md и автор Telegram-канала «Случайный корреспондент» Николай Костыркин.

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