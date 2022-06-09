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Посол Германии констатировал обвал отношений с Россией

Посол Германии фон Гайр заявил, что отношения Москвы и Берлина переживают обвал
Геза Андреас фон Гайр

Геза Андреас фон Гайр. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр констатировал обвал двусторонних отношений с Россией. Его слова передает РИА Новости.

Как напомнил дипломат, в последние несколько лет между странами произошел ряд политических кризисов. Среди них убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на Бундестаг, обращение с немецкими НПО и СМИ, считает он. «Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля — в области науки, культуры, экономики — и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал», — добавил фон Гайр.

Посол заявил, что такая ситуация стала частью высокой цены за спецоперацию на Украине. По его мнению, после 24 февраля отношения стран «и в будущем будут носить иной характер». Кроме того, из-за высылок дипломатов Берлин потерял в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». Помимо этого, из России ушла основная часть бизнеса а также закрыты программы и проекты.

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Марина Совина
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