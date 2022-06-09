Британии предрекли глобальный дефицит продуктов из-за антироссийских санкций

The Telegraph: Британию ожидает глобальный дефицит продуктов из-за антироссийских санкций

Пищевая промышленность Великобритании оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне введенных против России санкций. Эксперты предрекли глобальный дефицит продуктов в стране. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что компания CF Fertilizers закрыла крупнейший в стране завод, который обеспечивал сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями. В организации сообщили, что больше не могут содержать предприятие из-за резкого роста стоимости газа, а также высоких экологических налогов.

Специалист из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсон подчеркнул, что нехватка азотного удобрения окажет влияние на стоимость молока, мяса и хлеба. По его словам, в настоящее время импорт зерна крайне затруднен из-за обострения ситуации на Украине.

Эксперты из Национального союза фермеров (NFU) добавили, что из-за высокой стоимости удобрений не получится выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий. Цена на сырье увеличилась с 200 фунтов стерлингов за тонну в допандемийный период до 625 фунтов.

По словам главы NFU Майнетт Баттерс, ситуация усугубляется неурожаем в КНР, а также запретом на вывоз зерновых из Индии. Она добавила, рынок попал в крайне затруднительное положение из-за отсутствия поставок из России и Украины, которые занимали 30 процентов этого рынка.

«Люди думают, что мы можем просто взять и импортировать то, что не производим. Но это не так. В некоторых регионах будет глобальный дефицит», — сказала она.

Ранее норвежский производитель удобрений Yara заявил, что необходимо срочно восполнить дефицит финансирования продовольственной программы ООН в размере 10 миллиардов долларов, поскольку санкции в отношении российских удобрений и снижение украинского экспорта могут привести мир к катастрофе.