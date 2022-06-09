Банк для предпринимателей сочли непрофильным активом

«Открытие» избавилось от банка «Точка», продав его «Трасту»

Банк «Открытие» избавился от доли в банке для предпринимателей «Точка», продав ее банку непрофильных активов «Траст», пишет «Коммерсантъ».

До настоящего времени «Открытие» владело 90 процентами акций «Точки». Большая часть этой доли была выкуплена в июле прошлого года у платежной системы Qiwi. Тогда сумма сделки составила 4,95 миллиарда рублей. «Открытие» заявляло, что собирается использовать «Точку» для «оперативного тестирования и вывода на рынок новых финтех-сервисов, технологических разработок и новых предложений для малого бизнеса».

Сумма нынешней сделки не раскрывается. Источник издания отмечает, что оценка «рыночная».

Весной 2022 года «Открытие» попало под санкции США и Евросоюза на фоне спецоперации России на Украине. Также банк отключен от международной системы банковских сообщений SWIFT.

«Траст» перешел на санацию под управлением «Открытия» в 2014 году из-за выявления отрицательного капитала вследствие обесценения активов кредитной организации. В дальнейшем он был перепрофилирован под банк непрофильных активов, который скупает их у других участников рынка.