Парень сделал заказ в «Макдоналдсе» и нашел в нем неожиданную записку

Юзер Reddit обнаружил в заказе из «Макдоналдса» чужую записку с предложением руки и сердца

Пользователь Reddit с ником Xagreuss рассказал на портале, что обнаружил в пакете с заказанной в «Макдоналдсе» едой неожиданную записку. В послании его автор делал любимому человеку предложение руки и сердца. В комментариях многие пользователи удивились подобному способу сделать предложение.

«Я сделал заказ в "Макдоналдсе" через [службу доставки] DoorDash и нашел в пакете вот это», — написал Xagreuss и добавил, что ему привезли неверный заказ. Юзер приложил к публикации фотографию чужой записки, в которой неизвестный адресат спрашивает, хочет ли некто по имени Ким заключить с ним брак. Рассказчик предположил, что автором послания был мужчина.

Xagreuss также уточнил в комментариях, что это произошло в Канаде. Парень добавил, что позже обратился в службу поддержки, и ему возместили стоимость его заказа.

Многие пользователи портала раскритиковали способ сделать предложение с помощью еды из ресторана быстрого питания. «Слегка убого предлагать руку и сердце с помощью "Макдоналдса"», «Что за дрянной способ сделать предложение», — заявили юзеры. Они также пошутили, что ресторан случайным образом спас автора записки от поступка, о котором он жалел бы в будущем.

Вместе с тем некоторые пользователи сочли, что Xagreuss мог выдумать эту историю. Они обвинили автора в том, будто он сам написал записку ради популярности на портале.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что нашел в новом рюкзаке дочери странную записку религиозного содержания. В комментариях один из пользователей счел, что послание мог создать член радикально настроенной религиозной организации.