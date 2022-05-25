Мужчина купил дочери рюкзак и обнаружил в нем странную записку

Пользователь Reddit показал религиозную записку, которую он нашел в новом рюкзаке дочери

Пользователь Reddit показал странную записку, которую он обнаружил в новом рюкзаке дочери. Пост вызвал бурные обсуждения в сети: за сутки с момента публикации под ним оставили более одной тысячи комментариев.

Автор поста рассказал, что купил в магазине рюкзак для своей маленькой дочери. В одном из его карманов мужчина нашел записку с религиозным содержанием. «Азбука спасения. (...) Признай, что ты грешник и совершал грехи. (...) Поверь в то, что Иисус является сыном Божьим, который умер на кресте за наши грехи и воскрес на третий день. (...) Посвяти свою жизнь служению Богу», — гласил текст послания.

Один из пользователей предположил, что записку мог спрятать член Баптистской церкви Вестборо — американской религиозной организации, которая известна своими враждебными публичными выступлениями против разных групп населения, а также резкой критикой других религий. «Это попытка промыть мозги», — заявил он.

Другая пользовательница пожаловалась, что в магазине, в котором она работает, постоянно оставляют такие записки. «Эти записки — настоящая проблема для работников магазинов. Нам приходится собирать и выбрасывать весь этот мусор, который оставляют везде!» — написала она.

Сам автор публикации в комментарии признался, что не верит в Бога и спокойно относится к религиозным людям. «Вы можете верить в то, во что захотите. Но людям, которые оставляют такие послания или ходят везде и пытаются заставить других присоединиться к ним, нужно успокоиться», — выразил свое мнение мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit показал фотографию послания, которое он обнаружил в лесу рядом с кладбищем. Многие комментаторы посчитали содержание записки пугающим.