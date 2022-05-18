Мужчина обнаружил пугающее послание рядом с кладбищем

Пользователь Reddit показал испугавшее его послание, которое он обнаружил у кладбища

Пользователь Reddit показал фотографию послания, которое он обнаружил в лесу рядом с кладбищем. Менее чем за сутки публикация мужчины набрала десятки комментариев: многие посчитали содержание записки пугающим.

На опубликованном снимке можно увидеть, что послание прикреплено к ограждению кладбища. «Остановитесь на мгновение, когда проходите мимо. Однажды мы были такими же, как вы сейчас. Однажды вы будете такими, как мы сейчас!» — гласит текст записки.

Один из комментаторов признался, что, прочитав послание, испытал тревогу. «Тем не менее эти строки не лишены поэтичности», — добавил он. «Memento Mori (в переводе с латыни означает «помни о смерти» — прим. “Ленты.ру”)», — написал другой пользователь.

Еще один юзер вспомнил о надписи, которую однажды увидел на кладбище. «Мне больше нравится вот эта эпитафия, которую я однажды увидел на надгробном камне: "Не жди меня, я не вернусь. Не торопись, я тебя подожду"», — рассказал он.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о неожиданной находке, которую его семья обнаружила, когда разбирала вещи в доме недавно умершего дедушки. Как выяснилось, перед смертью мужчина вел дневник — личные записи заметили в его календаре.