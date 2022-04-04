Парень разобрал вещи умершего дедушки и обнаружил трогательную находку

Пользователь Reddit рассказал, как его семья обнаружила дневник умершего дедушки

Пользователь Reddit рассказал, что его семья обнаружила неожиданную находку, когда разбирала вещи в доме недавно умершего дедушки. Как выяснил парень, его родственник перед смерью вел дневник — личные записи заметили в его календаре.

«Мой дедушка умер в возрасте 92 лет. Мы узнали, что он использовал свой календарь как личный дневник», — рассказал автор поста. К публикации он прикрепил фотографию мартовских записей из дневника деда. Одна из них была посвящена его умершей жене. «Сегодня я видел свою жену Ванду. Это произошло 7 марта в час ночи. (...) Я люблю ее и думаю о ней каждый день. Я очень скучаю по ней», — гласил текст.

В комментариях пользователи выразили соболезнования автору поста. Многие из них посчитали запись родственника трогательной. «Если загробная жизнь все же существует, то я уверен, что ваши дед и бабушка там воссоединились», «Ваш дед был замечательным человеком», «Вам всем очень повезло с таким дедом. Очень жаль, что он ушел из жизни. Но он никогда не будет забыт. Этот календарь — настоящее сокровище», — написали они.

Сам автор позднее уточнил, что его родственник делал записи не только в обнаруженном календаре. Семья узнала, что дедушка много лет вел дневник и хранил их в шкафу. По словам пользователя, некоторые из этих записей помогли ему и остальным родственникам понять, что мужчина уже некоторое время готовился к уходу из жизни.

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