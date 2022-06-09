ПСБ сообщил о начале работы в ДНР и ЛНР

Промсвязьбанк начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках

Промсвязьбанк (ПСБ) сообщил, что начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), передает ТАСС.

«ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса, — заявили в банке. — В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона».

В начале мая между ПСБ, Севастополем и Республикой Крым были подписаны два соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.