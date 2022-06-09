Большинство россиян назвали себя патриотами

ФОМ: Патриотами считают себя 85 процентов россиян

Патриотами считают себя 85 процентов россиян, 11 к таковым себя не относят. Такие результаты показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Кроме того, 46 процентов опрошенных думают, что в стране за последние годы стало больше патриотов (с 2020 года показатель вырос на 24 пункта), 11 процентов — что их стало меньше (снижение на 19 пунктов), 30 процентов полагают, что ничего в этом отношении не изменилось. 74 процента россиян думают, что патриот должен считать свою страну самой лучшей, 21 уверены, что не должен.

Исследование проводилось с 27 по 29 мая 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России методом еженедельного всероссийского поквартирного опроса. Источник данных: «ФОМнибус». Статпогрешность не превышает 3,6 процента.

