Эксперты отметили непатриотичное поведение ряда олигархов

В Телеграме уличили олигархов в желании просить прощения у «коллективного Запада»

Прогноз о том, что российские олигархи будут не просто унизительно просить прощения у «коллективного Запада», но и платить за это огромные деньги, прозвучавший еще в 2013 году, становится реальностью, отмечают некоторые российские телеграм–каналы.

В частности, канал «Незыгарь» анализирует поведение владельца НЛМК Владимира Лисина. «Пока одни олигархи пытаются реструктуризировать бизнесы и безуспешно оспаривать санкции, другим пока все сходит с рук, — пишет телеграм-канал Незыгарь». — И если санкционную «неуязвимость», к примеру, Владимира Потанина можно объяснить тем, что от его никеля и палладия зависит пол мира, то благосклонность европейцев и американцев к владельцу сталелитейной компании НЛМК Владимиру Лисину не может не вызывать вопросы».

Как писали некоторые СМИ, в частности ТАСС, олигарх, заработавший свое состояние в России, избегает встреч с представителями российской власти, а также пропускает встречи с президентом. Например, его не было ни на встрече с бизнесом в Кремле вечером 24 февраля, ни на онлайн-совещании о состоянии дел в отечественной металлургии под председательством Владимира Путина 20 апреля. Более того, в начале апреля Владимир Лисин распространил в российских и зарубежных СМИ заявление, где он критикует принимаемые правительством антикризисные меры и оправдывает введение санкций против России и своих коллег, представителей крупного российского бизнеса как «альтернативу силовым действиям».

При этом, в результате санкций целые отрасли российской экономики попали в тяжелое положение. «Не стала исключением и металлургия — большинство «коллег по цеху» Лисина, в отличие от него, попали под жесткие ограничения, — пишет «Незыгарь». — А дело в том, что господин, Лисин, который давно находится за пределами России, в своем замке в Шотландии, нашел выходы на самого Владимира Зеленского, который пролоббировал его интересы в Евросоюзе и США, причем сделал это отнюдь не бесплатно».

В сообщении также отмечается, что в Европе у олигарха есть оппоненты. В частности, сталелитейный гигант Arcelor Mittal требует ввода санкций, предполагающих полное закрытие европейского рынка от российской стали, единственным поставщиком которого на сегодняшний день остается НЛМК Лисина.

«Западная пресса уже язвительно публикует материалы, где толстосумы из России пытаются купить индульгенцию у тех, кто готов и дальше их принуждать к холуйскому поведению и унижению», — говорит на первом русском телеканале «Царь-град» его ведущий Юрий Пронько. — Но они становятся не просто заложниками и разменной монетой в противостоянии Москвы с Вашингтоном. Отныне они куклы, которых за нитки будут постоянно дергать, будут угрожать и шантажировать публикацией нового компромата. Этим персонажам придется определиться — быть с Россией или предать Россию. Что-то мне подсказывает, что они выберут второй вариант».

