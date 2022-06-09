Политолог назвал «островизацию» тупиковой ветвью развития

Политолог Калачев счел «островизацию» в России тупиковой ветвью развития

Сценарий «островизации» в России возможно реализовать только частично, так как мы рассчитываем на технологическую помощь Китая, но в целом это тупиковая ветвь развития, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мир в ближайшие годы ждет уход от глобализации к «островизации», когда страны захотят производить все, включая еду, лекарства и технологии, на своей территории, и в этих условиях России надо достичь технологического суверенитета.

Если доводить рассказ про «островизацию» до логического конца, это рассказ о идее чучхе (северокорейской национал-коммунистической государственной идеологии, разработанной Ким Ир Сеном, — прим. «Ленты.ру»). Зачем нам воспроизводить то, что себя уже не оправдало в Северной Корее? Может быть, и оправдало, с точки зрения власти, но никак не оправдало, с точки зрения уровня качества жизни жителей страны, с точки зрения ее роли в мире и общественного прогресса Константин Калачев глава Политической экспертной группы

Глобализацию не остановить, считает Калачев, ведь даже Китай, который производит все самостоятельно, никогда окончательно не рассорится с Западом, так как зависит от этого рынка. По его мнению, в мире возможны торговые войны, противоречия, конкуренция, но никакой так называемой «островизации» не будет.

«Мне эта концепция не кажется оригинальной вовсе, это производная от наших проблем. Давайте вспомним историю нашего импортозамещения. Вначале мы импортозамещали то, от чего сами отказались: отказались от итальянского сыра, научились делать пармезан в Подмосковье, и ничего страшного, но сейчас нужно делать то, чего нас лишают в силу санкций, и тут мы уподобляемся лисе из басни Крылова "Лиса и виноград" — это Россия и технологии в чистом виде: не нужны нам ваши технологии зеленые, кислые, будем есть суверенную репу. Мы заявляем, что выпустим скоро новый ноутбук за 100-120 тысяч рублей на российском процессоре "Байкал", который по своим характеристикам соответствует китайским за 25-30 тысяч», — подытожил политолог, заметив, что это тупиковая ветвь развития.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин уделил особое внимание необходимости снизить зависимость России от импорта и принять дополнительные меры по повышению конкурентоспособности отечественной продукции. «Достигнуть этого можно используя наилучшие доступные отечественные технологии, и, конечно, в первую очередь — цифровые технологии», — отметил он.

