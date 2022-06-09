Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В «Яндексе» ответили на вопрос об исчезновении государственных границ на картах

«Яндекс.Карты» убрали государственные границы из-за акцента на природных объектах

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В «Яндексе» ответили на вопрос об исчезновении государственных границ на картах. В компании заявили, что теперь акцент будет сделан на природные объекты. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — говорится в сообщении «Яндекса».

В компании также отметили, что обновление коснется как и веб-версии, так и мобильного приложения сервиса «Яндекс. Карты». «Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — пояснили в пресс-службе.

Ранее 9 июня пользователи сервиса заметили, что в «Яндекс. Картах» пропали государственные границы, но остались названия стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Воевавших на стороне ВСУ наемников приговорили к смертной казни в ДНР
В МИД заявили об угрозе прямого противостояния с Западом из-за кибератак
В Китае бывшего главу госкорпорации приговорили к смертной казни за взятки
Названа основная цель специальной военной операции на Украине
Путин пообещал не наступать на те же грабли в экономике
Отец изобрел стул для родившейся с тяжелой патологией дочери
Стали известны подробности открытия Adidas и Reebok в России
Россиянин показал на видео убийство изнасилованной им девушки
Четверо альпинистов запросили помощь спасателей на Эльбрусе
В «Яндексе» ответили на вопрос об исчезновении государственных границ на картах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.