В «Яндексе» ответили на вопрос об исчезновении государственных границ на картах

«Яндекс.Карты» убрали государственные границы из-за акцента на природных объектах

В «Яндексе» ответили на вопрос об исчезновении государственных границ на картах. В компании заявили, что теперь акцент будет сделан на природные объекты. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — говорится в сообщении «Яндекса».

В компании также отметили, что обновление коснется как и веб-версии, так и мобильного приложения сервиса «Яндекс. Карты». «Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — пояснили в пресс-службе.

Ранее 9 июня пользователи сервиса заметили, что в «Яндекс. Картах» пропали государственные границы, но остались названия стран.