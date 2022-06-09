«Зеленая кнопка» Сбера стала доступна в ряде регионов России

Сбер продолжает развивать соцпроект «Зеленая кнопка», который помогает спасать жизни

Сбер продолжает развивать социальный проект «Зеленая кнопка», который помогает спасать жизни людей. Сегодня эта технология помощи в экстренных ситуациях уже доступна в 41 офисе банка в Орле и Орловской области, Воронеже, Подольске, Пскове, Санкт-Петербурге и Ярославле. Планируется дальнейшее расширение проекта в других регионах, говорится в сообщении Сбера.

Сенсорные, хорошо заметные кнопки размещены на видных местах в зонах круглосуточного обслуживания отделений Сбера (где расположены банкоматы). Нажав на кнопку, посетитель связывается с оператором Центра мониторинга службы безопасности банка. Получив сигнал о помощи, оператор незамедлительно реагирует, оценивает обстановку, в том числе с помощью камер видеонаблюдения и, в зависимости от ситуации, вызывает группу быстрого реагирования или скорую помощь.

Важно, что «Зеленая кнопка» дает возможность обратиться за помощью ночью или в выходные дни, если возникла угроза жизни или здоровью: например, за человеком гонится преступник либо ему стало плохо. В рабочее время клиентам или другим людям, находящимся рядом с отделением Сбера, при возникновении чрезвычайной ситуации всегда оперативно помогут сотрудники банка.

«Первые "Зеленые кнопки" мы установили в ноябре прошлого года в нескольких наших офисах в различных городах страны. Несколько месяцев мы пилотировали их работу, и практика быстро продемонстрировала востребованность этого проекта. Вот наглядный пример: пожилой мужчина в Санкт-Петербурге поздно вечером зашел в наш офис, чтобы снять наличные. Ему стало плохо, пальцы не слушались — не получалось даже набрать номер телефона на сенсорном экране. Мужчина нажал зеленую кнопку и попросил вызвать скорую, которая прибыла уже через 10 минут, отвезла его в больницу и спасла ему жизнь. Мы приняли решение тиражировать "Зеленую кнопку". И для Сбера, и для меня лично этот проект очень важен, ведь он помогает обеспечивать общественную безопасность и сохранять самое дорогое — жизнь и здоровье людей по всей стране», — рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

