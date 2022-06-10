Бывшего проректора российского вуза поймали на взятке в почти полмиллиона рублей

В Брянске экс-проректора БГИТУ отправили под домашний арест за взятку в 474 тысячи рублей

В Брянске бывшую сотрудницу местного вуза отправили под домашний арест за взятку почти в полмиллиона рублей от подчиненной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Как пишут «Брянские новости», речь идет о бывшем проректоре по научной и инновационной деятельности Брянского государственного инженерно-технологического университета (БГИТУ).

Как установили полицейские, в период с октября 2017-го по июль 2019 года злоумышленница начисляла стимулирующие выплаты и премии одной из коллег, а та затем передала ей большую часть этих денег — 474 тысячи — за общее покровительство.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области. Позже в Следственном комитете в отношении подозреваемой возбудили дело.

25 мая сообщалось, что в Саратове 40-летнюю замдекана оштрафовали на 800 тысяч за взятки от девяти студентов.