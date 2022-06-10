Россияне устремились на автобусах в три города на июньские выходные

«Туту.ру»: россияне на День России поедут в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Симферополь

Больше всего поездок на автобусах на длинные июньские выходные запланировано из Москвы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Симферополь. Об этом стало известно из исследования сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

С 9 по 12 июня самым популярным автобусным направлением стал маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек за поездку составил 1,6 тысячи рублей в одну сторону. Также россияне устремились на длинные выходные в Ростов-на-Дону — билет с отправлением из столицы обойдется чуть дешевле 1,5 тысячи рублей.

На третьем месте по популярности оказалось направление Москва — Симферополь. Билет на автобус до крымского города обойдется в среднем в 3,7 тысячи рублей в одну сторону. Помимо прочего, россияне заинтересовались путешествиями в Переславль-Залесский, Чебоксары, Смоленск (отправление из Санкт-Петербурга), Воронеж, Таганрог, Рязань и Нижний Новгород.

Среди зарубежных направлений самыми востребованными стали маршруты в Минск с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Хельсинки, Полоцк и Ригу (из северной столицы).

Ранее в июне стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на День России. Так, лидером по продажам туров на июньские праздники стал Сочи и горный кластер Красной Поляны. В топ-5 востребованных локаций вошли Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавказские Минеральные Воды.