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Инфляцию в Европе назвали экстремально высокой

Глава Банка Латвии Казакс назвал инфляцию в еврозоне экстремальной

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Глава Центробанка Латвии и член совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Мартиньш Казакс назвал нынешние показатели инфляции в еврозоне экстремально высокими и неприемлемыми. Его слова приводит Bloomberg.

По мнению Казакса, жесткая денежно-кредитная политика со стороны ЕЦБ полностью оправданна, и только она сможет защитить страны еврозоны от дальнейшего роста цен.

Заявления банкира прозвучали на следующий день после того, как европейский регулятор пообещал впервые за более чем 10 лет повысить базовую ставку — с нулевого уровня, на котором она по-прежнему находится. Ожидается, что повышение случится на заседании совета управляющих в июле.

По итогам мая инфляция в еврозоне достигла 8,1 процента в годовом выражении, что стало рекордом с момента внедрения евро в 2002 году. При этом высокий рост цен характерен и для других развитых стран. США 10 июня опубликовали статистику, согласно которой годовая инфляция в стране достигла 8,6 процента — наивысшего показателя с 1981 года.

Ударная волна


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Платон Щукин
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