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Задержанный сотрудниками ДПС россиянин признался в убийстве

Под Брянском задержанный сотрудниками ДПС мужчина признался в убийстве знакомого из обреза

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

В Брянской области полицейские из Почепского района задержали 58-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 41-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, вечером наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) двигался по дороге поселка Речица и заметил мотоциклиста, ехавшего без шлема и без регистрационного номера. Во время движения водитель выронил что-то из рук, остановился и подобрал, а когда к нему подъехали сотрудники МВД, попытался скрыться от них, однако это ему не удалось.

Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, а в правой руке держал обрез охотничьего ружья. Выяснилось, что именно этот предмет он уронил по дороге. Фигурант признался, что хотел уехать от полицейских, так как накануне встречи со стражами порядка застрелил приятеля, проживающего неподалеку.

Полицейские собрали материалы и передали их в региональное управление Следственного комитета России (СКР), где позже возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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Елизавета Новикова
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