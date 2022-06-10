Умерла певица из фильмов Дэвида Линча Джули Круз

В возрасте 65 лет умерла певица Джули Круз, снимавшаяся в фильмах Дэвида Линча

На 66-м году жизни скончалась американская певица Джули Круз. Об этом сообщает The Guardian.

О смерти Круз рассказал ее муж Эдвард Гриннан на своей странице в социальной сетит Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Она покинула этот мир на своих условиях. Без сожалений. Ей сейчас легко. Я включил ее песню Roam, когда она уходила. Теперь она будет странствовать всегда. Покойся с миром, моя любовь», — написал он.

Самой известной композицией Круз считается Falling, ставшая основной музыкальной темой культового американского телесериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча.

Джули Круз родилась в Айове в 1956 году. Певица долгие годы сотрудничала с Дэвидом Линчем. Их первым совместным проектом стал фильм «Синий бархат», в котором Круз исполняет песню Mysteries of Love. Певица также снялась в одной из серий сериала «Твин Пикс» и в спин-оффе сериала «Огонь, иди за мной».

В 2018 году у певицы диагностировали волчанку.