Раненая обезьяна самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью

NDTV: получившая травму обезьяна самостоятельно пришла к врачу с детенышем

Получившая травму обезьяна самостоятельно пришла в больницу в индийском городе Сасарам, штат Бихар, и обратилась к врачу за медицинской помощью. Об этом сообщает NDTV.

Около полудня обезьяна с детенышем вошла в клинику доктора Ахмеда и села на кушетку для пациентов. На морде обезьяны была видна рана.

Ахмед рассказал, что сначала немного испугался, но когда увидел, что животное ранено, понял, что ему нужна помощь. Врач сделал примату укол от столбняка и нанес лечебную мазь. В ходе процедуры раненая обезьяна терпеливо сидела на кушетке.

Очевидцы не могли поверить своим глазам, когда увидели, что обезьяна терпеливо ждет врача. Новость о животном быстро распространилась по городу, и вокруг клиники собралась толпа желающих посмотреть на него.

Перевязав раны, врач попросил толпу разойтись, чтобы обезьяна могла беспрепятственно покинуть территорию больницы.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш макак забрался в винный магазин и напился ликера. Обезьяна игнорировала еду, которую подсовывал ей сотрудник магазина, а когда он попытался отобрать ликер силой, укусила его.