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Раненая обезьяна самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью

NDTV: получившая травму обезьяна самостоятельно пришла к врачу с детенышем

Кадр: NDTV

Получившая травму обезьяна самостоятельно пришла в больницу в индийском городе Сасарам, штат Бихар, и обратилась к врачу за медицинской помощью. Об этом сообщает NDTV.

Около полудня обезьяна с детенышем вошла в клинику доктора Ахмеда и села на кушетку для пациентов. На морде обезьяны была видна рана.

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Ахмед рассказал, что сначала немного испугался, но когда увидел, что животное ранено, понял, что ему нужна помощь. Врач сделал примату укол от столбняка и нанес лечебную мазь. В ходе процедуры раненая обезьяна терпеливо сидела на кушетке.

Очевидцы не могли поверить своим глазам, когда увидели, что обезьяна терпеливо ждет врача. Новость о животном быстро распространилась по городу, и вокруг клиники собралась толпа желающих посмотреть на него.

Перевязав раны, врач попросил толпу разойтись, чтобы обезьяна могла беспрепятственно покинуть территорию больницы.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш макак забрался в винный магазин и напился ликера. Обезьяна игнорировала еду, которую подсовывал ей сотрудник магазина, а когда он попытался отобрать ликер силой, укусила его.

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Алиса Дмитриева
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