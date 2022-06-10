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Российская армия открыла водный путь на Очаков

ВС РФ освободили стратегически важную часть под Николаевом и открыли водный путь на Очаков

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС) освободили стратегически важную часть Николаевской области — район Кинбурнской косы, открыв таким образом водный путь на город Очаков. Об этом заявил ТАСС источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что водный путь на Очаков удалось открыть благодаря успешным наступательным действиям российской армии. По словам источника, киевские власти сейчас скрывают от Запада, что больше не способны контролировать обстановку в Днепро-Бугском лимане.

Власти Очакова полностью отказались от водного сообщения с Кинбурнской косой по указанию Киева, пояснил собеседник из силовых структур. Мэр города со ссылкой на офис украинского президента рассказал, что «в этом нет никакого смысла», заверил источник.

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Анна Щербакова
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