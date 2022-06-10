Политиков из США сравнили с Марией-Антуанеттой на фоне роста цен и инфляции

Fox News: журналистка Кроули возмутилась надменной реакцией властей США на рост инфляции

На фоне того, как растущие цены на бензин и высокая инфляция ведут к обеднению простых американцев, власти могут лишь давать надменные советы вместо того, чтобы оказать народу реальную помощь. Их можно вполне сравнить с французской королевой Марией-Антуанеттой. Такое мнение в эфире Fox News выразила журналистка Моника Кроули.

Кроули указала на то, что представители Демократической партии и администрация президента США Джо Байдена склонны сильно приукрашивать реальность и даже опускаться до откровенной лжи. Она возмутилась, что американцы каждый день пытаются свести концы с концами, а власти могут лишь давать им глупые и высокомерные советы.

В частности, журналистка напомнила слова сенатора Дебби Стабенау, которая похвасталась, что ей не нужно волноваться насчет взлетающих цен на бензин, потому что она водит электрокар. «Она похожа на современную версию Марии-Антуанетты. Только здесь вместо фразы "пусть едят пирожные" подразумевается "пусть купят "Теслу"», — возмутилась Кроули такой реакцией.

Журналистка также допустила, что такая политика американских властей неслучайна. По ее мнению, это часть большого замысла по трансформации страны в нечто совершенно иное.

Фраза «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» приписывается французской королеве Марии-Антуанетте, известной своим расточительством. В 1789 году население Франции голодало из-за неурожая, и королева этим высказыванием настроила народ против себя.